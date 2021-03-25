Сатановский: во всем мире выборы превратились в балаган

Наиболее цивилизованные, влиятельные и богатые из стран демократического мира управляются лимбо из рук вон плохо, либо не управляются вовсе, и оказываются в итоге не способными справиться ни с одним из современных кризисов.

Наиболее цивилизованные, влиятельные и богатые из стран демократического мира управляются лимбо из рук вон плохо, либо не управляются вовсе, и оказываются в итоге не способными справиться ни с одним из современных кризисов.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог Евгений Сатановский, рассуждая об итогах израильских – уже четвертых за последний год с небольшим – парламентских выборов, а также о ситуации с выборами в США и Европе.

По мнению эксперта, вслед за четвертыми, в Израиле, походе, скоро состоятся пятые подряд парламентские выборы.

«Поскольку победила вновь партия (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху, пускай после раскола, когда от него ушли даже ближайшие соратники… Так что он, с присущей ему энергией, будет сколачивать правящую коалицию, которую то ли сколотит, то ли нет, а если даже и сколотит, то непонятно, сколько времени она просуществует, когда, из-за чего и кого расколется, и что будет после», — предсказывает Сатановский.

При этом эксперт отмечает, что перед самим Нетаньяху стоит лишь одна задача – не оказаться в тюрьме по обвинению в коррупции, поэтому израильский премьер будет комбинировать, хитрить и ловчить изо всех сил, а страна, на которую ему наплевать, будет выживать сама по себе, как сможет.

Этот вариант демократии, по словам Сатановского, иллюстрирует израильский вариант сказки про белого бычка, но проблемы с выборами в последнее время наблюдаются не у одного Израиля.

«Ведь у всех не слава Б-гу! У американцев с выборами такое творится — врагу не пожелаешь. Страна на ушах, раскол явный, половина населения вообще не считает (Джо) Байдена президентом и уверена, что (экс-президента США Дональда) Трампа просто задавили, нагло облапошив его избирателей», — напоминает политолог.

Сам глава Белого дома Джо Байден, по словам Сатановского, подтверждает эти подозрения американцев своим поведением и своими поступками, поскольку похож не на президента, а на ходячий признак, которым непонятно кто манипулирует и управляет, пользуясь его беспомощным и неадекватным состоянием.

Но если бы подобный балаган творился только в Израиле и Америке, несмотря на все различия этих стран, сокрушается политолог.

«Европа демонстрирует не меньший балаган, только другого рода. Там во всех странах раз за разом приходят к власти популисты, все более и более ничтожного калибра, столь же случайные, сколь амбициозные и бессмысленные», — напоминает эксперт.

В результате этого неестественного отбора самые богатые, влиятельные и цивилизованные из демократичных стран управляются настолько плохо, что либо напоминают балаган, либо на самом деле им являются. Эти страны шарахаются в разные стороны и не только не могут справиться с выпадающими на их долю кризисами, но даже не могут эти кризисы осознать.

И в этой ситуации, когда система управления в разных странах по разным причинам оказывается полностью парализованной без надежды на выход из кризиса, вывод, по ироничному мнению Сатановского, напрашивается сам собой.

«Нет, ну понятно, что все это из-за России и Китая. Разве что Иран еще им в помощь. Русские хакеры и русская же мафия, агенты ГРУ и СВР, Путин и Си, Хаменеи и Трамп… Все смешалось в доме Облонских, — отмечает эксперт.

Когда системные либералы, и наши в том числе, не знают кого обвинять и с кем бороться, они на всякий случай обвиняют всех подряд и наезжают без остановки, и их уже, похоже, не спасти, заключает Сатановский.