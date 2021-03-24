Путин утвердил штрафы за продажу гаджетов без российского ПО

Штрафы до 200 тыс. рублей грозят тем, кто продаст гаджеты без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Штрафы до 200 тыс. рублей грозят тем, кто продаст гаджеты без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Речь идет об изменениях в КоАП, по которым штрафы будут предусмотрены за продажу технически сложных товаров без предписанного правительством российского ПО.

С 1 апреля 2021 года смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры должны быть для продажи оснащены популярными поисковиками, интернет-браузерами, почтовыми сервисами, соцсетями, антивирусами, онлайн-кинотеатрами и другими ПО, утвержденными правительством.

Должностные лица за нарушение закона заплатят от 30 до 50 тыс. рублей, юридические лица — от 50 до 200 тыс. рублей. Закон вступает в силу с 1 июля этого года.