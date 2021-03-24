Пушков объяснил, чего на самом деле следует бояться американцам

Жителям США нужно бояться не выдуманных угроз в лице России или Ирана, у них есть настоящие гораздо более серьезные проблемы, такие, например, как внутренний раскол и расовая ненависть.

Жителям США нужно бояться не выдуманных угроз в лице России или Ирана, у них есть настоящие гораздо более серьезные проблемы, такие, например, как внутренний раскол и расовая ненависть.

Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Таким образом сенатор прокомментировал результаты проведенного в США опроса общественного мнения, в ходе которого простых американцев спрашивали о том, что именно они считают наиболее серьезной и опасной угрозой для государства.

Результаты опроса показали, что многие жители США всерьез воспринимают риторику Белого дома и считают, что Россия и Иран действительно угрожают благополучию Америки.

«Напрасные страхи, надуманные угрозы: Американцам надо бояться не Ирана или России, это придуманные угрозы. Им надо бояться внутренних бед, расовой ненависти, обезумевших стрелков и не менее безумных активистов, еще более разжигающих эту ненависть. Угроза для стабильности и безопасности жителей США исходит изнутри — не снаружи», — написал по этому поводу Алексей Пушков

Результаты проведенного в США опроса ранее были опубликованы РИА Новости. Как выяснилось, большинство американцев боится кибертерроризма – за него, как за приоритетную угрозу проголосовали 82: респондентов. Также более трех четвертей участников опроса – 77% - отметили, что считают угрозой северокорейские разработки ядерного оружия, и 75% опрошенных американцев боятся, что Иран обзаведется собственным ядерным оружием.

Российскую военную мощь 44% опрошенных американцев назвали «первостепенной угрозой», а еще 46% респондентов высказали мнение, что она является не первостепенной, но все же серьезной угрозой для США.