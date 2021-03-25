Прибалтика попросила у НАТО защиты от «российской угрозы»

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты заявили, что балтийские страны нуждаются в защите от российской угрозы со стороны Альянса.

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном выступили за наращивание военного присутствия НАТО на территориях стран Балтии. Об этом сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

По словам политика, балтийские страны нуждаются в защите от «российской угрозы». Для этого, по мнению представителей Прибалтики, необходимо, чтобы военно-политический блок продолжал укреплять оборону, а также наращивал присутствие союзников в регионе.

«Мы с Латвией и Литвой выразили поддержку НАТО и заявили о важности присутствия США. Мы в качестве соседей России самым непосредственным образом ощущаем исходящую с ее стороны угрозу, поэтому мы ценим желание США обсуждать эту тему именно с нами», — передает слова Лийметс издание Postimees.

Более того, руководители внешнеполитических ведомств выразили обеспокоенность ситуацией в Китае. Речь шла о «нарушениях прав человека и брешах в технологической безопасности».

«В интересах Эстонии формировать и поддерживать послания и политику ЕС, НАТО и настроенных одинаковым образом с ними партнеров по вопросам, связанным с Китаем», — добавила эстонский политик.

Первая личная встреча Энтони Блинкена с главами внешнеполитических ведомств 30 стран — участниц НАТО прошла 23-24 марта. Основными темами совещания стала перестройка Альянса в рамках концепции «НАТО-2030». Программа должна подготовить организацию к «вызовам будущего». Также на мероприятии обсудили отношения с Россией.