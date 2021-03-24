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21:28   24 Марта 2021
Общество

Норкин завершил дискуссию о "серых" зарплатах шуткой про голубя

Норкин завершил дискуссию о "серых" зарплатах шуткой про голубя

Телеведущий Андрей Норкин в очередной раз завершил ток-шоу "Место встречи" анекдотом. На этот раз он пошутил про голубя.

В студии обсуждали тему повышения заработной платы в России. Участники передачи не упустили проблему "серых" зарплат. Норкин похвастался, что у него не почасовая оплата труда. Он пояснил, что если бы эфир закончился на 15 минут раньше, то у него из зарплаты вычли бы деньги. При этом телеведущий добавил анекдот по теме.

"Вчера на птичьем рынке Фима продал своего почтового голубя. Недорого. Но уже в 15-й раз", — пошутил Норкин.

В конце он иронично отметил, что на эфире "не добрали" три секунды. Ранее Норкин также пошутил о памяти президента США Джо Байдена, рассказав анекдот о склерозе и маразме.

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#шутка #анекдот #норкин

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