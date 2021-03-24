Очевидец возле села Грабово смог снять на видео реальную картину крушения самолета рейса MH17, рассказал технический эксперт Юрий Антипов.

Очевидец возле села Грабово смог снять на видео реальную картину крушения самолета рейса MH17, рассказал технический эксперт Юрий Антипов.

Доказательство свидетеля разрушает голландскую версию. На кадрах запечатлен пожар после крушения. Сильного горения не было, встречались отдельные очаги слабого возгорания. На месте был обнаружен лишь сильный дым, пояснил Юрий Антипов. Его слова приводит издание NewInform.

На кадрах видно, что теплообменник воздушного судна покрылся толстым слоем сажи. Однако элемент лежал вне зоны пожара. Это означает, что теплообменник оказался в саже еще в полете, подчеркнул эксперт. Однако голландские следователи написали в отчете, что не обнаружили признаков воздействия высоких температур на самолет, обратил внимание Антипов.