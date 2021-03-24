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20:38   24 Марта 2021
Общество

Российский врач рассказал, как онкобольные переносят вакцинацию от COVID-19

Российский врач рассказал, как онкобольные переносят вакцинацию от COVID-19

Онкобольные переносят вакцинацию от коронавируса практически без побочных эффектов, сообщил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Каприн отметил, что прививку можно делать даже с длительной ремиссией в 10 лет. Все онкологические заболевания являются только хроническими, пациенты чаще всего наблюдаются у определенных специалистов, и только они смогут определить, насколько у больного ремиссия стойкая.

Онколог призвал предварительно проходить обследование, чтобы избежать осложнений. На данный момент все пациенты переносят вакцинацию очень достойно, заключил доктор. Подробная информация об инфекции и вакцинации размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

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#рак #онколог #коронавирус

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