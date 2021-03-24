Российский врач рассказал, как онкобольные переносят вакцинацию от COVID-19

Онкобольные переносят вакцинацию от коронавируса практически без побочных эффектов, сообщил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Онкобольные переносят вакцинацию от коронавируса практически без побочных эффектов, сообщил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Каприн отметил, что прививку можно делать даже с длительной ремиссией в 10 лет. Все онкологические заболевания являются только хроническими, пациенты чаще всего наблюдаются у определенных специалистов, и только они смогут определить, насколько у больного ремиссия стойкая.

Онколог призвал предварительно проходить обследование, чтобы избежать осложнений. На данный момент все пациенты переносят вакцинацию очень достойно, заключил доктор. Подробная информация об инфекции и вакцинации размещена на сайте стопкоронавирус.рф.