Жители США высказались об одобренной в Иллинойсе инициативе по выплатам семьям афроамериканцев за расовую дискриминацию. Российские журналисты узнали мнение простых американцев.

Жители США высказались об одобренной в Иллинойсе инициативе по выплатам семьям афроамериканцев за расовую дискриминацию. Российские журналисты узнали мнение простых американцев.

Члены городского совета города Эванстон одобрили компенсации потомкам рабов. Американцы по-разному восприняли принятую инициативу. Бизнесмен из Огайо Бенни Ронсон уверен, что власти пытаются исправить многолетние систематические просчеты. Однако он опасается дискриминации белых из-за чрезмерной поддержки чернокожих. Исполнительный менеджер из Чикаго Марвин Дикер заступался за афроамериканцев перед правоохранителями и выразил свое мнение.

"Причина их бедности в том, что они черные", — приводит его слова "ПолитЭксперт".

Неблагоприятная экономическая политика повлияла на жизнь афроамериканцев, полагает менеджер. По мнению Дикера, необязательно возмещать ущерб выплатами.