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20:29   24 Марта 2021
Политика

Песков доложил о хорошем самочувствии Путина после вакцинации

Песков доложил о хорошем самочувствии Путина после вакцинации

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо спустя сутки после прививки от коронавируса. Об этом сообщил Кремль.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу" о хорошем самочувствии руководителя. Владимир Путин вакцинировался от коронавирусной инфекции примерно сутки назад.

Врач сделал прививку российскому лидеру без наблюдения камер. Кремль не уточнил, какой именно компонент использовался при вакцинации.

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