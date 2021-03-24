Песков доложил о хорошем самочувствии Путина после вакцинации

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо спустя сутки после прививки от коронавируса. Об этом сообщил Кремль.

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо спустя сутки после прививки от коронавируса. Об этом сообщил Кремль.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу" о хорошем самочувствии руководителя. Владимир Путин вакцинировался от коронавирусной инфекции примерно сутки назад.

Врач сделал прививку российскому лидеру без наблюдения камер. Кремль не уточнил, какой именно компонент использовался при вакцинации.