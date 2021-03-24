СМИ: российскими "Прометеями" могут укомплектовать новые зенитные полки или бригады

Министерство обороны России рассматривает возможность формирования новых зенитных полков или бригад для размещения в них уникальных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500.

Министерство обороны России рассматривает возможность формирования новых зенитных полков или бригад для размещения в них уникальных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500.

Поставки новых комплектов С-500 "Прометей" начнутся уже в 2021 году. Вполне вероятно, что вместо вооружения ими существующих воинских частей Минобороны РФ сформирует новые, передает издание "Известия". Также С-500 "Прометей" поставят и в уже действующие подразделения.

О том, что первые поставки новых ЗРС состоятся уже в 2021 году, стало известно в декабре прошлого года, когда российский концерт "Алмаз-Антей" завершил все испытания "Прометея". Серийные поставки, вероятнее всего, начнутся уже в 2025 году.