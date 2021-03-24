Полная расшифровка разговора пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 появилась в Сети

Расшифровка переговоров пилотов, бортпроводников и диспетчеров самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, опубликована в Сети.

Расшифровка переговоров пилотов, бортпроводников и диспетчеров самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, опубликована в Сети.

Из разговора пилотов следует, что пассажирский лайнер осуществлял посадку с превышением посадочной массы. Кроме того, перед приземлением пилоты сверялись с инструкцией по аварийной посадке самолета в ручном режиме.

После того как лайнер сел, пилот произнес "Блин", а затем диспетчер вызвал на посадочную полосу аварийные службы. Запись закончилась словами стюардессы об эвакуации, передает Вaza.

SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся в столичном аэропорту. При приземлении от удара молнии у воздушного судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 пассажир, всего на борту находилось 78 человек.