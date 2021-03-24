В Минобороны РФ объяснили причины отмены ранних приказов о рассекречивании

Минобороны РФ засекретило предыдущие приказы ведомства в связи с расширением перечня военных документов, которые будут теперь доступны в открытых источниках.

Минобороны РФ засекретило предыдущие приказы ведомства в связи с расширением перечня военных документов, которые будут теперь доступны в открытых источниках.

Ранее в СМИ сообщалось об отмене действующим главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу приказа своего предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании материалов времен ВОВ.

Согласно информации, предоставленной в Минобороны РФ, предыдущие документы относились к периоду 1941-1945 годов. Новый приказ Шойгу от 12 ноября 2020 года затрагивает Вторую мировую войну, а именно — 1939-1945 годы. В ведомстве подчеркнули, что новый указ существенно расширяет "временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов".

По причине регистрации нового документа в Минюсте предыдущие приказы были отменены как утратившие актуальность.