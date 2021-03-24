Музыкальные критики объяснили, за что так не любят певицу Манижу
Музыкальные критики назвали причины агрессии адрес российской исполнительницы Манижи Сангин, которая будет представлять РФ на Евровидении.
После победы на отборе для Евровидения на артистку подали жалобу в СК РФ и требуют запретить выступать под российским флагом. Эксперты уверены, что такой негатив в адрес Манижи является проявлением "дремучести" людей.
По мнению Ильи Легостаева, весь негатив вокруг песни Russian Woman связан с плохим воспитанием и необразованностью музыкальных критиков.
"Они имеют трибуну, а СМИ их цитируют ради громких фраз в заголовках", — рассказал эксперт в интервью "360".
Журналист подчеркнул, что исполнительница Манижа выиграла отбор, поскольку представила самый яркий номер, и именно это привлекло внимание большинства россиян. С таким мнением согласен и радиоведущий Борис Барабанов, однако он считает, что песня не самая удачная для международного конкурса.
"Песня, которую она исполняла, не имеет никаких шансов попасть в пятерку победителей", — подчеркнул обозреватель.
Легостаев добавил, что о состоятельности Манижи как артистки станет известно после ее выступления на Евровидение в Роттердаме. Критики сошлись во мнении, что участие в конкурсе станет не самой лучшей страницей в биографии певицы.