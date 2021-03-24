Музыкальные критики объяснили, за что так не любят певицу Манижу

Музыкальные критики назвали причины агрессии адрес российской исполнительницы Манижи Сангин, которая будет представлять РФ на Евровидении.

Музыкальные критики назвали причины агрессии адрес российской исполнительницы Манижи Сангин, которая будет представлять РФ на Евровидении.

После победы на отборе для Евровидения на артистку подали жалобу в СК РФ и требуют запретить выступать под российским флагом. Эксперты уверены, что такой негатив в адрес Манижи является проявлением "дремучести" людей.

По мнению Ильи Легостаева, весь негатив вокруг песни Russian Woman связан с плохим воспитанием и необразованностью музыкальных критиков.

"Они имеют трибуну, а СМИ их цитируют ради громких фраз в заголовках", — рассказал эксперт в интервью "360".