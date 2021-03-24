Символ Примакова: как агрессия НАТО в Югославии навсегда изменила отношения России и США

22 года назад мир узнал, что евроатлантическая цивилизация — отнюдь не цитадель «мира и демократии».

Бомбардировка Югославии силами НАТО началась 24 марта 1999 года. Ровно 22 года назад мир узнал, что евроатлантическая цивилизация — отнюдь не цитадель «мира и демократии», каковой она хотела казаться в долгой борьбе с демонизированным социализмом.

Тонны урановых боеприпасов, почти две тысячи погибших при бомбежке, среди них — 400 детей. НАТО уверенно шагало по странам соцблока, неся с собой отнюдь не обещанную гражданам свободу.

Кабальные условия

Формальной причиной для начала обстрелов стал вопрос о независимости Косово. 18 марта на переговорах в Париже Сербия должна была подписать британо-американский документ, гарантировавший Косово широкую автономию и вывод сербских войск из неспокойного региона. И еще пара кабальных условий: фактически край передавался под управление НАТО, а для сил Альянса предусматривалось свободное перемещение по территории Сербии и Черногории.

Югославская сторона отказалась подписывать бумагу, нарушавшую суверенитет страны. И Североатлантический альянс немедленно дал ответ: три месяца бомбардировок. Цель — не только военная, но и гражданская инфраструктура. Цель в более широком, геополитическом смысле — укрепить силы альянса на Востоке, а заодно подобраться как можно ближе к России. С того момента отношения Вашингтона и Москвы кардинально ухудшились.

Тяжелый удар

К 1999 году отношения США и РФ развивались позитивно, хоть и не без определенных проблем. Например, такой проблемой стало принятие в 1997 году, за два года до Белградских событий, решение о расширении НАТО на Восток и включение в альянс соседей Югославии — Чехии, Польши и Венгрии. То есть первых стран Восточной Европы, которые раньше входили в социалистический блок.

России такое положение вещей очень сильно не понравилось, но отношения с Вашингтоном оставались теплыми — в Америке страна пока еще видела союзника, хоть и наглого. Но ключевую роль в их развитии сыграло именно нападение на Югославию, отмечает кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Эта страна являлась братской для России, а Сербия является и сейчас. Нас очень многое связывает в историческом, культурологическом, религиозном и этническом планах. И для России, и для россиян военная операция в Белграде стала тяжелым ударом и очень серьезным уроком, продемонстрировавшим агрессивные намерения США и стран НАТО», — рассказал ученый в комментарии «Политике Сегодня».

Начиная с 1999 года, отношения США и России стабильно портятся, подметил Шаповалов. Несмотря на периодические этапы нормализации, например, во время известной «перезагрузки» 2010 года, общая тенденция — ухудшение дипломатической связи.

Символичный шаг Примакова

Одно из самых эффектных и смелых решений в отечественной политике произошла именно в этот день, 22 года назад. Премьер-министр РФ Евгений Примаков, летевший на важные экономические переговоры с США, прямо в небе над Атлантикой решил отменить свой официальный визит в США и развернуть правительственный самолет обратно, выразив таким образом протест России против военной операции НАТО в Югославии.

При этом переговоры были необходимые, связанные с возможной американской помощью и развитием отношений России и США в очень сложный для страны период. Россия только начала выходить из тяжелого экономического кризиса после распада СССР, рассчитывая на сотрудничество с Вашингтоном.

Тем не менее, Примаков продемонстрировал решительность государства не вести переговоры с Соединенными Штатами в условиях начавшейся агрессии.

«Это, конечно, был символический жест. Он не помог Югославии избежать агрессии и не спас югославских граждан, погибших под ударами бомбардировщиков НАТО. Но это был очень важный шаг в восприятии российско-американских отношений и формировании в будущем национально-ориентированной внешней политики России», — заключил Шаповалов.

Так смелый шаг одного премьер-министра, по сути, открыл новую эру в формировании российского внешнеполитического курса. И на ястребиные замашки «светоча демократии» в нем уже никто не надеялся.