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19:17   24 Марта 2021
Политика

Любовь Соболь пошла по стопам Навального, нарушив условия домашнего ареста

Любовь Соболь пошла по стопам Навального, нарушив условия домашнего ареста

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент в РФ) Любовь Соболь демонстративно нарушила условие домашнего ареста.

Свой "подвиг" она показательно растиражировала в социальных сетях. Адвокат юриста выложил фотографию своей подопечной на фоне храма, куда отправилась Соболь, несмотря на наложенные ограничения. Стоит отметить, что суд вынес ей обвинительный приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время незаконной акции протеста 23 января.

Своим поведением Соболь сама провоцирует правоохранительные органы на изменение меры пресечения, действуя по шаблону арестованного блогера Алексея Навального. Таким образом она может оказаться в следственном изоляторе, если ФСИН обратится в суд в соответствующим ходатайством.

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