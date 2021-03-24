Жители Грозного рассказали об удивительном преображении города

Грозный всего за десятилетие смог стать одним из самых эффектных городов России. Местные жители рассказали, как за эти годы преобразилась столица Чеченской Республики.

Грозный всего за десятилетие смог стать одним из самых эффектных городов России. Местные жители рассказали, как за эти годы преобразилась столица Чеченской Республики.

Еще десять лет назад большая часть Грозного лежала в руинах из-за военных действий. Однако грозненцам удалось вернуть прежнюю красоту, которой город славился до разрушения.

"Никто даже не предполагал, что пройдет около десяти лет, и Грозный оживет, зацветут молодые деревья. <…> Это город тех, кто сегодня живет здесь, делает еще лучше и краше. Мы, конечно, помним старый город, но мы себя очень уютно, комфортно чувствуем и в новом городе", — рассказала директор Национальной библиотеки Сацита Исраилова в беседе с Федеральным агентством новостей.

Восстановление Грозного происходило быстрыми темпами. Теперь город представляет собой спокойное и красивое место, в которое хочется переехать. В скором времени здесь появится "Ахмат Тауэр", из-за чего Грозный уже называют вторым Дубаем. Ежегодно сюда приезжают тысячи путешественников, чтобы собственными глазами увидеть один из лучших в России туристических городов.