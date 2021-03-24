Муратов: Зеленский окончательно превратился в политический труп

Украинский президент Владимир Зеленский не обладает ни авторитетом, ни политической волей, ни даже желанием остановить войну в Донбассе.

Украинский президент Владимир Зеленский не обладает ни авторитетом, ни политической волей, ни даже желанием остановить войну в Донбассе.

Слова Зеленского ничего не значат ни для населения страны, ни для воюющих в Донбассе вооруженных формирований, потому, что президент превратился в политический труп. Такое мнение в авторской колонке для интернет-издания «ПолитНавигатор» высказал глава центрисполкома Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

К тому же, отмечет автор материала, команда Зеленского практически официально призналась в том, что она заинтересована в продолжении войны в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что увеличение числа обстрелов Луганской и Донецкой народных республик силами ВСУ связано с рядом «политических и экономических причин».

«Карты раскрыты: Зе-власть можно уверенно называть террористами, которые устроили бизнес на гибели мирных граждан», — подчеркивает Муратов.

В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона готова в любое время и в любом формате провести переговоры о принятии конкретных решений и возвращении к обеспечению режима перемирия в Донбассе.

Таким образом власти Украины продолжают вести дискуссии и одновременно наращивают обстрелы мирного населения Донбасса. И очевидно, что при нынешнем президенте Киев продолжит усугублять обстановку, оставляя жителей страны заложниками и жертвами режима, рассуждает общественный деятель.

Также, по мнению автора материала, Зеленский просто боится предпринимать какие-либо усилия, направленные на прекращение войны, особенно после того, как на минувшей неделе националисты устроили беспорядки и разгромили его офис.

«Мальчик Зе боится вояк, которые беспредельничают на фронте, содрогается от поднявших голову националистов, опасается "доблестной" Национальной полиции, которая не захотела (!) защитить офис президента от нападения радикалов. У власти на Украине – трус, руководящий страной через смартфон», — пишет Муратов.

В заключение он отмечает, что протестная акция националистов на Банковой улице окончательно уничтожила Зеленского как национального лидера и сделала его нерукопожатным в кругу других глав государств. А команда украинского президента в очередной раз опозорила простых и доверчивых украинцев, показав им, как они в очередной раз ошиблись с выбором президента.