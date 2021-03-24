Обвиненный в "совращении" дочерей уфимец простил девочек за клевету

Обвиняемый в изнасиловании своих дочерей уфимец заявил, что прощает их. Девушки сообщили, что оговорили отца за слишком строгое воспитание.

Обвиняемый в изнасиловании своих дочерей уфимец заявил, что прощает их. Девушки сообщили, что оговорили отца за слишком строгое воспитание.

Состоялось заседание суда по делу об изнасиловании двух девушек. Подсудимому предъявлено обвинение в изнасиловании дочерей 16-ти и 19-ти лет. Сами потерпевшие утверждают, что наклеветали на отца.

Старшая дочь, пожаловавшаяся на домогательства, бросилась к отцу, чтобы обнять, но ее вывели из зала. Обвиняемый рассказал прессе, что прощает своих дочерей.

Сегодня подсудимый выступил с последним словом. Его заключили под стражу после ложного обвинения дочерей, и девушки сразу признались в клевете, но дело против мужчины прекращать не стали. Гособвинение попросило для уфимца 21 год лишения свободы. Вынесение приговора состоится 26 марта.