Стало известно, как сотрудники ФБК использовали ботов на своем "протестном" сайте

Федеральное агентство новостей выявило способ накрутки на портале ФБК (признан иноагентом в РФ), созданном для сбора информации о возможных участниках незаконных акций.

Федеральное агентство новостей выявило способ накрутки на портале ФБК (признан иноагентом в РФ), созданном для сбора информации о возможных участниках незаконных акций.

Накануне, 23 марта, ФБК анонсировал митинг в поддержку осужденного блогера Алексея Навального, однако его точная дата пока не определена. В Сети появился сайт, на котором любой желающий может отметиться на карте и посмотреть, сколько жителей его города собираются прийти на акцию. Для этого пользователям нужно всего лишь указать электронную почту и город, после чего счетчик портала обновляется и добавляет новую отметку.

ФАН обратил внимание, что никаких дополнительных данных для заполнения формы не требуется. Из этого следует, что любой человек может зарегистрироваться с разных электронных адресов неограниченное количество раз. Сотрудники ФБК могли использовать ботов, чтобы изобразить массовость поддержки осужденного блогера.