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19:07   24 Марта 2021
Общество

Стало известно, как сотрудники ФБК использовали ботов на своем "протестном" сайте

Стало известно, как сотрудники ФБК использовали ботов на своем "протестном" сайте

Федеральное агентство новостей выявило способ накрутки на портале ФБК (признан иноагентом в РФ), созданном для сбора информации о возможных участниках незаконных акций.

Накануне, 23 марта, ФБК анонсировал митинг в поддержку осужденного блогера Алексея Навального, однако его точная дата пока не определена. В Сети появился сайт, на котором любой желающий может отметиться на карте и посмотреть, сколько жителей его города собираются прийти на акцию. Для этого пользователям нужно всего лишь указать электронную почту и город, после чего счетчик портала обновляется и добавляет новую отметку.

ФАН обратил внимание, что никаких дополнительных данных для заполнения формы не требуется. Из этого следует, что любой человек может зарегистрироваться с разных электронных адресов неограниченное количество раз. Сотрудники ФБК могли использовать ботов, чтобы изобразить массовость поддержки осужденного блогера.

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#митинг #фбк #накрутка

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