Россия предпримет ответные меры на незаконные санкции со стороны Канады

Россия собирается предпринять ответные меры на санкции, введенные Канадой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия собирается предпринять ответные меры на санкции, введенные Канадой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва считает принятые санкции незаконными. МИД Канады накануне объявил о введении ограничений в отношении девяти российских чиновников из-за якобы ухудшения ситуации с правами человека в России. Песков заявил, что со стороны РФ стоит ждать ответных шагов. В санкционный список попали глава ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, заместители министра обороны Алексей Криворучко, Павел Попов и другие.