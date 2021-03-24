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19:00   24 Марта 2021
Политика

Россия предпримет ответные меры на незаконные санкции со стороны Канады

Россия предпримет ответные меры на незаконные санкции со стороны Канады

Россия собирается предпринять ответные меры на санкции, введенные Канадой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва считает принятые санкции незаконными. МИД Канады накануне объявил о введении ограничений в отношении девяти российских чиновников из-за якобы ухудшения ситуации с правами человека в России. Песков заявил, что со стороны РФ стоит ждать ответных шагов. В санкционный список попали глава ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, заместители министра обороны Алексей Криворучко, Павел Попов и другие.

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