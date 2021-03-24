Дипломат объяснил, с чего необходимо начать диалог России и НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Москву провести заседание Совета Россия — НАТО (СРН), чтобы урегулировать зашедшие в тупик отношения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Москву провести заседание Совета Россия — НАТО (СРН), чтобы урегулировать напряженные отношения. По его словам, диалог с РФ крайне важен в условиях «сложных времен, как сейчас». Об этом он заявил на пресс-конференции 24 марта.

По словам политика, подобных встреч не было с 2019 года, причем виной тому — отсутствие положительного ответа с российской стороны.

«Совет Россия — НАТО — это платформа для диалога между всеми вовлеченными странами. С лета 2016 года мы провели 10 заседаний СРН, однако после лета 2019 года встреч в формате СРН не проводилось, поскольку Россия не ответила согласием на приглашение созвать СРН. Я сожалею, поскольку думаю, что диалог важен, особенно в это трудное время», — посетовал Столтенберг.

Впрочем, генсек Альянса не преминул добавить в бочку меда и ложку дегтя. Он обратил внимание, что Евросоюз и НАТО не могут в одиночку преодолеть вызовы со стороны России, которые становятся все более агрессивными, — им остается только дополнять друг друга.

«Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга», — убежден политик.

На теплые «объятия» со стороны НАТО России рассчитывать не приходится, констатировал ведущий научный сотрудник Института международных исследований Виктор Мизин. Впрочем, по словам дипломата, Москве необходимо пойти на этот шаг, тем более, когда есть, что сказать.

«Это немаловажный форум. Надо разговаривать и не уклоняться от объятий, хотя их мы там, конечно, не можем ожидать. Всегда было очень важно, что у нас был этот диалог. Я, как дипломат, хочу отметить, что надо разговорить, а не говорить. Поскольку мы великая держава, нам смешно обижаться на что-то, мы знаем свою силу. Сколько бы обидных слов Столтенберг ни говорил в наш адрес, нам есть, с чем туда прийти», — подчеркнул Мизин в комментарии «Политике Сегодня».

Собеседник издания пояснил, что сторонам, в первую очередь, необходимо решить проблему безопасности в области вооружения европейских стран. Мизин напомнил, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе был приостановлен президентом РФ Владимиром Путиным в 2007 году. Российские власти неоднократно заявляли, что документ безнадежно устарел и не отражает текущего положения вещей.

«В последнее время участились облеты в странах Балтии и, особенно, в акватории Балтийского и Черного морей, хотя и мы тут не святые. Граница приблизилась к нам. Хотелось бы предотвратить опасные инциденты, которые могли бы быть. Не дай бог, какой-нибудь натовский самолет упадет на палубу российского корабля. Сейчас нет никакого контроля над вооружением в Европе, договор похоронен. Надо разрабатывать меры доверия», — объяснил Мизин.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что риторика, исходящая от Альянса и России по отношению друг другу, приобрела даже более агрессивный характер, нежели в разгар холодной войны.

«Меня, как воина холодной войны, очень пугает такая риторика, поэтому что это даже хуже, чем в период холодной войны. И как-то от этого надо отруливать, не заводить народ и не беспокоить его. Я верю в разум наших держателей власти. Но думаю всегда о бабушках, которые смотрят телевизор», — подытожил собеседник ПС.

Более категоричную позицию в отношении России планирует высказать глава МИД Великобритании Доминик Рааб. В сообщении британского ведомства говорится, что дипломат призовет союзников по НАТО заставить Россию «ощутить реальные последствия» ее «враждебной деятельности».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что каких-либо договоренностей о проведении заседаний СРН не было. Главной проблемой политик назвал оборванные контакты по военной линии.