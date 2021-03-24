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18:19   24 Марта 2021
Общество

Названы напитки, которые опасны для сердца

Названы напитки, которые опасны для сердца

Продукты и напитки, которые человек потребляет в пищу, способны влиять на здоровье и продолжительность жизни.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) утверждает, что 20% сердечных приступов проходят без симптомов. Помимо питания, важно следить и за напитками. Ученые рекомендуют исключить газировку, так как она содержит большое количество сахара, сообщает Harvard Health Publishing.

В список вредных напитков попал алкоголь. Его действие пагубно влияет на сердце и сосуды, особенно вреден он для женского организма. Исследования подтверждают негативное воздействие энергетиков. Они резко повышают давление и нарушают сердечный ритм.

Молочные коктейли и содержание в них большого количества жиров и сахара могут быть опасны. Кофе в умеренных количествах будет даже полезно, но употребление шести и более чашек в день повышает риск сердечного приступа.

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#здоровье #напитки #диета

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