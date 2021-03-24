Названы напитки, которые опасны для сердца
Продукты и напитки, которые человек потребляет в пищу, способны влиять на здоровье и продолжительность жизни.
Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) утверждает, что 20% сердечных приступов проходят без симптомов. Помимо питания, важно следить и за напитками. Ученые рекомендуют исключить газировку, так как она содержит большое количество сахара, сообщает Harvard Health Publishing.
В список вредных напитков попал алкоголь. Его действие пагубно влияет на сердце и сосуды, особенно вреден он для женского организма. Исследования подтверждают негативное воздействие энергетиков. Они резко повышают давление и нарушают сердечный ритм.
Молочные коктейли и содержание в них большого количества жиров и сахара могут быть опасны. Кофе в умеренных количествах будет даже полезно, но употребление шести и более чашек в день повышает риск сердечного приступа.