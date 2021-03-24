Отец и бабушка застреленного в Петербурге подростка доставлены на допрос

Следователи продолжают работать на месте гибели 17-летнего подростка в квартире на улице Олеко Дундича. Они пообщались с соседями и близкими юноши.

Следователи продолжают работать на месте гибели 17-летнего подростка в квартире на улице Олеко Дундича. Они пообщались с соседями и близкими юноши.

Отец и бабушка мальчика доставлены на допрос. Местные жители говорят, что случившееся стало для них большой неожиданностью — семья была очень тихой, из их квартиры никогда не доносилось ругани или криков, сообщают "Невские новости".

По предварительным данным, причиной смерти юноши стало огнестрельное ранение из карабина "Сайга". Точная причина смерти будет установлена после вскрытия. Проверка продолжается.