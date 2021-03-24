Число жертв взрыва в Химках увеличилось до четырех

Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Химках скончался в Подольской городской больнице №2. Мужчине было 23 года.

Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Химках скончался в Подольской городской больнице №2. Мужчине было 23 года.

О смерти человека сообщили местные власти. По данным администрации, он жил в квартире, которая явилась эпицентром взрыва 19 марта.

Ранее было известно о трех погибших — двух мужчинах и ребенке. В больнице остаются четыре человека. По предварительным данным, 19 марта на восьмом этаже девятиэтажки на Зеленой улице в Химках произошел взрыв газовоздушной смеси. За этим последовало обрушение перекрытий и пожар. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.