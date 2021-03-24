Столтенберг заявил, что НАТО продолжит выступать за диалог с РФ

Североатлантический альянс приглашает Москву провести заседание Совета Россия — НАТО (СРН), для урегулирования сложившихся отношений.

Североатлантический альянс приглашает Москву провести заседание Совета Россия — НАТО (СРН), для урегулирования сложившихся отношений.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции. По его словам, Альянс продолжит выступать за диалог с российской стороной.

Он добавил, что с 2019 года не было встреч в рамках этого заседания на фоне отсутствия положительного ответа от Москвы на приглашение от НАТО для созыва Совета. Помимо этого, Столтенберг отметил, что диалог с Россией очень важен в условиях "таких сложных времен, как сейчас".

Ранее генсек НАТО заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс не смогут в одиночку справиться с вызовами, которые исходят от России, поэтому им надо работать сообща.