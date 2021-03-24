Меркель отменила решение о локдауне на Пасху

Ограничительные меры на Пасхальной неделе в Германии собирались ужесточить, но канцлер Германии Ангела Меркель назвала это ошибкой.

Ограничительные меры на Пасхальной неделе в Германии собирались ужесточить, но канцлер Германии Ангела Меркель назвала это ошибкой.

Власти Германии отказались вводить локдаун на Пасху, подобное решение Меркель назвала ошибочным, сообщает Bloomberg. Канцлер принесла извинения всем гражданам Германии и взяла на себя ответственность за совершенную ошибку.

Ограничения должны были включать закрытие всех магазинов — за исключением продовольственных, а праздновать с семьей разрешалось в кругу не более пяти человек. Это решение подверглось критике со стороны жителей страны. Ранее сообщалось о продлении карантина с 23 марта. Граждан призывают отказаться от поездок и соблюдать необходимые меры защиты от инфекции. Локдаун в стране действует с декабря 2020 года.