Шойгу принял решение засекретить архивные документы Красной армии времен ВОВ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова об обнародовании секретных документов Красной армии периода ВОВ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова об обнародовании секретных документов Красной армии периода ВОВ.

Полный текст документа за подписью министра опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно имеющейся информации, приказ главы оборонного ведомства от 8 мая 2007 года "О рассекречивании архивных документов Красной армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" признан утратившим силу.

Архивы времен ВОВ рассекретили в мае 2007 года, а в июне общественность смогла получить доступ к обновленным данным о потерях Советского Союза в ходе конфликта. Спор на эту тему велся с 1945 года. По информации Военно-мемориального центра, количество погибших среди военнослужащих в войне составило 8 860 400.