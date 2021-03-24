Вассерман анекдотом описал ответ России на хамство Байдена
Реакция российской стороны на агрессивную риторику американского президента Джо Байдена должна соответствовать поговорке «собака лает, ветер носит».
Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил известный российский публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя недавние выпады 46-го президента США в адрес России и ее руководства.
В частности, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет подорвать трансатлантическое сотрудничество, чтобы ослабить европейский проект и военный блок НАТО. Спустя несколько недель, Байден в интервью телеканалу ABC News, отвечая на провокационный вопрос журналиста, подтвердил, что считает Владимира Путина убийцей, и пригрозил, что тот «ответит» за якобы имевшее место «российское вмешательство» в американские выборы.
Напоминая о недипломатичных высказываниях Байдена, Анатолий Вассерман отметил и то, как сдержанно на них реагирует президент России. По словам эксперта, ситуация напоминает ему старый анекдот:
«— Вы себе не представляете, что они про вас говорят, когда вас нет.
— Когда меня нет, они могут меня даже бить».
При этом аналитик добавил, что пока американское руководство продолжит говорить о России и ее президенте исключительно в негативном ключе, Москва будет сохранять сдержанность в своих реакциях.
«Но если дойдет до каких-то реальных дел в отношении Российской Федерации, ее реакция будет зависеть от того, каковы эти дела», — добавил Вассерман.
Но мало вероятности, что Америка решится доводить ситуацию до серьезного риска военного обострения отношений с Россией, во всяком случае до тех пор, пока у России есть средства, чтобы в случае необходимости проложить «пролив имени Сталина» между Мексикой и Канадой, заключил эксперт.