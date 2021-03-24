Вассерман анекдотом описал ответ России на хамство Байдена

Реакция российской стороны на агрессивную риторику американского президента Джо Байдена должна соответствовать поговорке «собака лает, ветер носит».

Реакция российской стороны на агрессивную риторику американского президента Джо Байдена должна соответствовать поговорке «собака лает, ветер носит».

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил известный российский публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя недавние выпады 46-го президента США в адрес России и ее руководства.

В частности, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет подорвать трансатлантическое сотрудничество, чтобы ослабить европейский проект и военный блок НАТО. Спустя несколько недель, Байден в интервью телеканалу ABC News, отвечая на провокационный вопрос журналиста, подтвердил, что считает Владимира Путина убийцей, и пригрозил, что тот «ответит» за якобы имевшее место «российское вмешательство» в американские выборы.

Напоминая о недипломатичных высказываниях Байдена, Анатолий Вассерман отметил и то, как сдержанно на них реагирует президент России. По словам эксперта, ситуация напоминает ему старый анекдот:

«— Вы себе не представляете, что они про вас говорят, когда вас нет. — Когда меня нет, они могут меня даже бить».

При этом аналитик добавил, что пока американское руководство продолжит говорить о России и ее президенте исключительно в негативном ключе, Москва будет сохранять сдержанность в своих реакциях.

«Но если дойдет до каких-то реальных дел в отношении Российской Федерации, ее реакция будет зависеть от того, каковы эти дела», — добавил Вассерман.

Но мало вероятности, что Америка решится доводить ситуацию до серьезного риска военного обострения отношений с Россией, во всяком случае до тех пор, пока у России есть средства, чтобы в случае необходимости проложить «пролив имени Сталина» между Мексикой и Канадой, заключил эксперт.