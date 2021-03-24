Скрывшийся после смертельного ДТП в Москве водитель объяснил свой поступок

Водитель Mercedes, устроивший смертельное ДТП в Москве, рассказал свою версию произошедшего. Видео допроса опубликовало МВД РФ.

Водитель Mercedes, устроивший смертельное ДТП в Москве, рассказал свою версию произошедшего. Видео допроса опубликовало МВД РФ.

По словам задержанного Хусена С., перед аварией он находился в кафе вместе с другом и не употреблял спиртное. После этого юноша сел за руль своего автомобиля и поехал в больницу на осмотр — месяц назад он сломал ногу. В момент ДТП у него якобы не сработали тормоза, а скорость движения не превышала 70 км/час.

Хусен сказал, что покинул место происшествия из-за шока. Он поймал такси и поехал в больницу, потому что "ударил ногу". После этого он находился у друга, но "хотел вернуться и сдаться".

Смертельное ДТП произошло на Пулковской улице. Mercedes Хусена врезался в припаркованный автомобиль и отлетел на тротуар, где сбил двух женщин. В тяжелом состоянии пострадавших доставили в больницу, но спасти их жизни не удалось.