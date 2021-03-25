«Без царя в голове». Как относились к секс-меньшинствам в Российской империи

На рубеже веков однополые связи считались неестественными и порочными, но относились к ним снисходительно и терпимо.

В современной России тема ЛГБТ вызывает неоднозначную реакцию: большинство граждан не готово обсуждать публично однополые отношения, а законодатели пресекают их проникновение в массовую культуру. А как было раньше? Журнал «Сноб» опубликовал статью о том, как к гомосексуалам относились в Российской империи начала XX века.

Издание пишет, что на рубеже веков подобные связи считались неестественными и порочными, но относились к ним снисходительно и терпимо.

«Позорному пороку предавались и многие известные люди Петербурга, актеры, писатели, музыканты, великие князья. Имена их были у всех на устах, многие афишировали свой образ жизни», — писал депутат первой Государственной Думы Российской империи Виктор Обнинский.

Жители деревень с консервативными нравами удивлялись царившим в Петербурге порядкам: обеспеченные купцы или аристократы могли без труда найти сексуальных партнеров за деньги.

«Завязалась во мне страсть выбирать извозчиков помоложе, с которыми трунишь дорогою; а сам норовишь околесницею воспользоваться взаимною онаниею. Что почти всегда с помощью полтинника или 30 копеек удается», — писал московский купец Медведев.

Подобные связи считались тяжким преступлением лишь на бумаге. Практика показывала, что наказание было крайне редким: в 1910 году по соответствующей статье был оправдан 61 человек, а осуждены — 68. Также «Сноб» отмечает, что лесбийскую любовь в российском обществе почти не замечали и не преследовали по закону.

Были ли геи в императорской семье?

«На душе у меня опять нехорошо, снова преследуют грешные помыслы, воспоминания и желания. Мечтаю сходить в бани на Мойке или велеть затопить баню дома, представляю себе знакомых банщиков — Алексея Фролова и особенно Сергея Сыроежкина. Вожделения мои всегда относились к простым мужикам», — гласила запись в дневнике Великого князя Константина Константиновича.

Гомосексуалы того времени считали свое влечение грешным и недостойным, а поэтому скрывали и стыдились этого. Одним из таких, по утверждению «Сноба», являлся двоюродный дядя Николая II — великий князь Константин Константинович, который был женат и имел 9 детей.

«Когда заговорит страсть, умолкают доводы совести, добродетели, благоразумия», — пишет князь.

Издание пишет, что мужчин для плотских утех предпочитал и дядя Николая II — Сергей Александрович — московский генерал-губернатор, командующий лейб-гвардией Преображенского полка. Он также был женат.

Он жалел супругу, предлагая ей найти ему замену, но Елизавета посвятила себя вере: она основала Марфо-Мариинскую обитель. Также есть свидетельства, что в медкарте княгини стояла запись о том, что она была девственницей.

«Дорофеева Ш., царскосельская жительница, говорила, что там известно, что Сергей Александрович живет со своим адъютантом Мартыновым, что жене предлагал не раз выбрать себе мужа из окружающих ее людей», — писала генеральша Богданович в своем дневнике.

Стоит отметить, что вопрос о сексуальных предпочтениях российской аристократии вызывает споры в академической среде. Существуют версии, что кому-то однополые связи приписывали злые языки, а других очерняла советская пропаганда.