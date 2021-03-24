Мать девочки-маугли из Талдома отдала детей на воспитание знакомому пенсионеру

Родительница истощенного ребенка не занималась воспитанием дочери с 2018 года. Мать оставила девочку вместе с 12-летней сестрой другому мужчине.

Родительница истощенного ребенка не занималась воспитанием дочери с 2018 года. Мать оставила девочку вместе с 12-летней сестрой другому мужчине.

Оба ребенка были найдены в частном доме, который использовался как дача. В ней, по предварительным данным, проживает дядя детей. Эта информация пока официально не подтверждена.

В жилище, где проживали девочки, практически не было мебели и спальных мест. В доме также находились несколько кошек, которые спали с ребенком на пакетах. Полицейские, когда зашли в жилище, заметили, что девочка передвигалась на четвереньках и мяукала, пишет сайт 360tv.ru.

По предварительным данным, младшую дочь мать оставила пенсионеру, потому что считала ее больной. Выяснилось, что дом принадлежит матери, которая зарегистрирована в московском регионе. Она приезжала туда раз в неделю. Сейчас дети находятся на социальных койках в Талдомской районной больнице. За ними наблюдают и ухаживают. Старшая плохо разговаривает, у нее нарушена психика.

В отношении москвички возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение". Вскоре ее могут лишить родительских прав. К делу подключилась столичный омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.