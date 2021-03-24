Россия за день. Главное: задержание мэра Майкопа, ростовские конфликты и доходы Сахалина

Членом Молодежного парламента республики Коми стала молодая гимнастка, а жители Нижегородской области опасаются за свое здоровье.

Республики Адыгея. В отношении главы администрации Майкопа Андрея Гетманова возбудили уголовное дело, его подозревают в вымогательстве. По данным следствия, чиновник принуждал местного предпринимателя обменяться с ним участками на территории Майкопского района. Чиновник занимает этот пост с 2018 года. Сейчас следователи решают вопрос о мере пресечения.

Ростовская область. Во время онлайн-заседания министр здравоохранения региона Юрий Кобзев отвлекся на телефонный звонок, за что его раскритиковал губернатор области Василий Голубев. Он с иронией отнесся к тому, что Кобзев «активно работает» над поставками вакцины от коронавируса в Ростовскую область.

Жена бывшего сенатора Бориса Шпигеля Евгения арестована. Следствие считает, что по ее инициативе компания «Фармация» поставляла в больницы Ростовской области лекарства по завышенным ценам.

Восточная Сибирь. Из предвыборной гонки за пост мэра Якутска выбыли сразу два кандидата: Микаэл Заболотный из «Партии социальной защиты» и Илья Паймушкин из «Партии малого бизнеса России». Горизбирком нашел нарушения в поданных документах. Теперь в выборах будут участвовать шесть кандидатов.

Челябинская область. Главврач Челябинской детской городской поликлиники № 8 Антон Рыжий выдвинул свою кандидатуру на участие в праймериз партии «Единая Россия». На выборы он намерен пойти от Коркинского округа. Фаворитом там считается лидер южноуральских эсеров Валерий Гартунг.

Омская область. На официальном портале мэрии появилась информация, что отец мэра Оксаны Фадиной Николай Хлебков теперь числится в рядах руководителей бюджетного Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Его зарплата составляет 86,2 тысячи рублей в месяц. До 2020 года должности заместителя по содержанию зданий в омской администрации не существовало.

Республика Татарстан. Правоохранители провели обыски в офисах главы исполкома Елабужского района Ленары Нургаяновой и других чиновников. Полиция проводила мероприятия в рамках расследования нецелевого расходования субсидий, выделенных на поддержку сельхозпроизводителей в 2019 году.

Республика Коми. Мастер спорта по художественной гимнастике Мария Прокашева стала членом Молодежного парламента республики. За нее единогласно проголосовали депутаты Госсовета. Ранее девушка занимала пост депутата городского совета города Сыктывкара от партии «Родина».

Архангельская область. Депутаты Архангельского областного Собрания большинством голосов поддержали кандидатуру Елены Усачевой на пост министра финансов Архангельской области. С 2005 года она возглавляла региональный департамент финансов, а с 2010 года — министерство финансов Архангельской области.

Новосибирская область. В ходе проверок за 2020 год Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирска нашла в бюджетных учреждениях города нарушения на 1,36 миллиарда рублей. Это на 21% меньше, чем было в 2019 году.

Чукотский автономный округ. Специалисты Чукотского АО проверят дорожные участки, отремонтированные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эксперты приступят к контролю качества сразу после того, как растает снег.

Красноярский край. Бывшего министра природных ресурсов и экологии Красноярского края Елену Вавилову осудили на три года условно по статье о превышении должностных полномочий. В 2015 году в отношении нее было возбуждено уголовное дело из-за незаконного выделения 450 гектаров леса в пользу коммерческого предприятия.

Сахалинская область. Министр финансов области Ольга Лопатина заявила, что доходы местного бюджета на 2021 год выросли на 18,5 млрд рублей. Власти направят эти деньги на уменьшение дефицита казны и увеличение расходных обязательств региона.

Забайкальский край. Президента России Владимира Путина попросили присвоить Чите звание «Город трудовой доблести». Инициатива принадлежит местным парламентариям. Они просят учесть заслуги города в разгроме японских милитаристов.

Нижегородская область. Местные жители уверены, что их здоровью угрожают проекты девелоперской компании «Жилстрой-НН», которая принадлежит предпринимателю и депутату заксобрания Евгению Березину. Его компания занималась постройкой автомобильной развязки в районе Ольгино, которую эксперты признали непригодной для использования.