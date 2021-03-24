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20:35   24 Марта 2021
Россия

В России создали первый в мире электросамолет: летчик рассказал, чем он хорош

В России создали первый в мире электросамолет: летчик рассказал, чем он хорош

Российский электросамолет покажут на авиасалоне МАКС-2021, заявил 24 марта вице-премьер РФ Юрий Борисов. Модель, созданная на базе пассажирского Як-40, станет первым в мире самолетом с электродвигателем.

Основной принцип работы новинки — технология сверхпроводимости, которую планируется использовать для создания полностью электрических самолетов и вертолетов в будущем. Сама машина разработана учеными Сибирского научно-исследовательского института имени С.А. Чаплыгина при участии госкорпорации «Ростех» и Фонда перспективных исследований.

«Планируются и новинки. В частности, впервые покажем принципиально новый самолет», — заинтриговали в пресс-службе «Ростеха» 23 марта.

В модернизированном Як-40 уже установлен сверхпроводниковый газотурбинный двигатель с электрогенератором мощностью 500 кВт, разработанный Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова и Уфимским авиационным техническим университетом. Им заменен один из трех «классических» двигателей, расположенных в хвостовой части самолета. Второй электродвигатель установлен в передней части — там же расположена криогенная система, сконструированная ЗАО «СуперОкс».

В России создали первый в мире электросамолет: летчик рассказал, чем он хорош

Как тебе такое, Илон Маск?

Информации о новых электросамолетах пока немного, но очевидно, изобретение футуристическое и экологичное. Анонсированная «железная птица» станет прототипом полностью экологически чистых машин в воздушном пространстве будущего, полагает заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов.

«Это не такое далекое будущее. На сегодняшний день стоит вопрос об использовании гибридных двигателей: первый импульс при взлете, при посадке — на двигателях внутреннего сгорания, а потом уже включается в работу электрический двигатель», — предполагает Попов принцип работы новинки.

В 2019 году российские ученые впервые применили сверхпроводниковые материалы для разработки электродвигателя. Таким образом сотрудники Московского авиационного института смогли добиться большей мощности по сравнению с реактивным аналогом, в разы более грязным и шумным. Тем не менее, пока именно реактивные двигатели обеспечивают самолетам большую грузоподъемность. Это делает перелеты экономически целесообразными.

В России создали первый в мире электросамолет: летчик рассказал, чем он хорош

Финансовый вопрос

Технология впечатляющая, но на электрическую «перестройку» самолетов потребуются немалые деньги. Как отмечал доцент МАИ Дмитрий Дежин, основная сложность перевода летательных аппаратов с реактивных на электрические двигатели в необходимости перестраивать все внутренние системы самолета — для этого мощность электродвигателей нужно не просто сравнять с турбинными, а сильно увеличить.

Заслуженный военный летчик РФ видит только положительные сдвиги в новой авиационной сфере: использование электрической энергии в полетах очень актуально, и Россия не отстает от мирового тренда. В мире такими технологиями занимаются очень «продвинутые» конструкторские бюро с хорошим финансированием, отмечает Попов.

Увы, пока электродвигатели в авиации до промышленного уровня не доведены, в отличие от «наземных» технологий — электромобили давно на ходу, хоть по сей день не слишком популярны. К январю 2021 года в России их насчитывалось 6,3 тысячи экземпляров — всего лишь 0,014% от общего парка легковых машин в стране, сообщает «Автостат».

В России создали первый в мире электросамолет: летчик рассказал, чем он хорош

Возможно, электросамолеты в стране будут пользоваться большей популярностью, чем «электрокары». К тому же, пространство для реализации зеленых технологий в авиации очень вариативно, отмечает Попов.

«Можно допустить на крыльях солнечные батареи. Это сейчас возможно. Это и малошумно, и меньше выходящих газов, отравления атмосферы избытками распада горения. И экономика, конечно: не надо нефть перерабатывать. Процесс получения энергии получится гораздо короче». Я вижу одни плюсы и знаю только один минус: пока это тяжело сделать», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о возрождении в России позабытой после распада СССР технологии экранопланов. Подробнее об этом и судьбе легендарного советского корабля-самолета «Лунь» — читайте в нашей статье.

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