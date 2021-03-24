В России создали первый в мире электросамолет: летчик рассказал, чем он хорош

Первый электросамолет покажут на авиасалоне МАКС-2021. Заслуженный военный летчик Владимир Попов оценил новинку.

Российский электросамолет покажут на авиасалоне МАКС-2021, заявил 24 марта вице-премьер РФ Юрий Борисов. Модель, созданная на базе пассажирского Як-40, станет первым в мире самолетом с электродвигателем.

Основной принцип работы новинки — технология сверхпроводимости, которую планируется использовать для создания полностью электрических самолетов и вертолетов в будущем. Сама машина разработана учеными Сибирского научно-исследовательского института имени С.А. Чаплыгина при участии госкорпорации «Ростех» и Фонда перспективных исследований.

«Планируются и новинки. В частности, впервые покажем принципиально новый самолет», — заинтриговали в пресс-службе «Ростеха» 23 марта.

В модернизированном Як-40 уже установлен сверхпроводниковый газотурбинный двигатель с электрогенератором мощностью 500 кВт, разработанный Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова и Уфимским авиационным техническим университетом. Им заменен один из трех «классических» двигателей, расположенных в хвостовой части самолета. Второй электродвигатель установлен в передней части — там же расположена криогенная система, сконструированная ЗАО «СуперОкс».

Как тебе такое, Илон Маск?

Информации о новых электросамолетах пока немного, но очевидно, изобретение футуристическое и экологичное. Анонсированная «железная птица» станет прототипом полностью экологически чистых машин в воздушном пространстве будущего, полагает заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов.

«Это не такое далекое будущее. На сегодняшний день стоит вопрос об использовании гибридных двигателей: первый импульс при взлете, при посадке — на двигателях внутреннего сгорания, а потом уже включается в работу электрический двигатель», — предполагает Попов принцип работы новинки.

В 2019 году российские ученые впервые применили сверхпроводниковые материалы для разработки электродвигателя. Таким образом сотрудники Московского авиационного института смогли добиться большей мощности по сравнению с реактивным аналогом, в разы более грязным и шумным. Тем не менее, пока именно реактивные двигатели обеспечивают самолетам большую грузоподъемность. Это делает перелеты экономически целесообразными.

Финансовый вопрос

Технология впечатляющая, но на электрическую «перестройку» самолетов потребуются немалые деньги. Как отмечал доцент МАИ Дмитрий Дежин, основная сложность перевода летательных аппаратов с реактивных на электрические двигатели в необходимости перестраивать все внутренние системы самолета — для этого мощность электродвигателей нужно не просто сравнять с турбинными, а сильно увеличить.

Заслуженный военный летчик РФ видит только положительные сдвиги в новой авиационной сфере: использование электрической энергии в полетах очень актуально, и Россия не отстает от мирового тренда. В мире такими технологиями занимаются очень «продвинутые» конструкторские бюро с хорошим финансированием, отмечает Попов.

Увы, пока электродвигатели в авиации до промышленного уровня не доведены, в отличие от «наземных» технологий — электромобили давно на ходу, хоть по сей день не слишком популярны. К январю 2021 года в России их насчитывалось 6,3 тысячи экземпляров — всего лишь 0,014% от общего парка легковых машин в стране, сообщает «Автостат».

Возможно, электросамолеты в стране будут пользоваться большей популярностью, чем «электрокары». К тому же, пространство для реализации зеленых технологий в авиации очень вариативно, отмечает Попов.

«Можно допустить на крыльях солнечные батареи. Это сейчас возможно. Это и малошумно, и меньше выходящих газов, отравления атмосферы избытками распада горения. И экономика, конечно: не надо нефть перерабатывать. Процесс получения энергии получится гораздо короче». Я вижу одни плюсы и знаю только один минус: пока это тяжело сделать», — заключил эксперт.

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