Застреленного подростка нашли в квартире на улице Олеко Дундича

Труп 17-летнего юноши с огнестрельными ранениями от карабина "Сайга" обнаружили в квартире одного из домов на улице Олеко Дундича в Петербурге.

Труп 17-летнего юноши с огнестрельными ранениями от карабина "Сайга" обнаружили в квартире одного из домов на улице Олеко Дундича в Петербурге.

О ЧП сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Тело направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.

Установлено, что перед гибелью юноши в полицию поступил вызов с данного адреса. Родственники мальчика говорят, что он был спокойным, много времени проводил дома, играл в компьютерные игры. После проверки по факту смерти подростка будет принято процессуальное решение.