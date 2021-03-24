Путин отменил возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих

Обновленный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» вступил в силу 24 марта 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для назначаемых главой государства госслужащих. Законопроект вступил в силу 24 марта, с момента официальной публикации документа.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — гласит документ.

Напомним, Путин внес в ГД на рассмотрение законопроект об отмене возрастного ограничения для госслужащих в январе 2021 года.