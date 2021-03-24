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16:57   24 Марта 2021
Россия

Путин отменил возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих

Путин отменил возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для назначаемых главой государства госслужащих. Законопроект вступил в силу 24 марта, с момента официальной публикации документа.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — гласит документ.

Напомним, Путин внес в ГД на рассмотрение законопроект об отмене возрастного ограничения для госслужащих в январе 2021 года.

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