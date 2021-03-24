«Хук слева, хук справа»: станет ли Эрдоган строить козни Макрону перед выборами

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Турция попытается вмешаться в президентские выборы 2022 года. Эксперты уверены, что опасения политика преувеличены.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон разоткровенничался в большом интервью телеканалу France 5. Оно проводилось специально для документального фильма, повествующего о франко-турецких отношениях и президенте Реджепе Эрдогане, в частности.

Во время беседы французский лидер успел как поругать, так и похвалить «важного партнера Европы». С одной стороны, начал было Макрон, турецкое руководство последнее время подает сигналы к нормализации отношений, что, по его словам, не может не радовать.

«С начала года я замечаю желание президента Эрдогана вернуться к спокойным отношениям. Я хочу верить, что это возможно… <…> Нужен диалог с Турцией, нужно сделать все, чтобы она не отвернулась от Европы и не пошла дальше к религиозному экстремизму или негативному для нас геополитическому выбору», — убежден Макрон.

С другой — расслабляться в Париже пока не собираются. Глава Елисейского дворца опасается, что Турция попытается вмешаться в грядущие президентские выборы 2022 года.

«Будут попытки вмешательства в следующие выборы», — неожиданно заявил президент Франции.

На вопрос журналистов о том, идет ли речь о вмешательстве со стороны Турции, Макрон ответил утвердительно:

«Естественно... И угрозы не завуалированы».

#Erdogan : Emmanuel Macron dénonce des mensonges d’état de la part du Président turc dans une interview exclusive accordée à @Caroline_Roux.#CàVous pic.twitter.com/6wOaHb92IA — C à vous / 6 à la maison (@cavousf5) March 23, 2021

Обеспокоенность французского лидера в преддверии непростой президентской гонки понятна, ведь авторитет действующей власти вызывает большие вопросы. Доверие населения особенно подорвалось на фоне пандемии коронавируса и споров вокруг исламистского радикализма.

Вероятность того, что политик во второй раз займет высший пост, уже не так велика, как это было в июне прошлого года. Согласно последним опросам, во втором туре Макрону хотя и прочат победу над лидером консервативной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, но с разницей всего лишь в 4% (против 10% в 2020). Не исключено, что через год отставание между потенциальными оппонентами сократится или же вообще сойдет на нет.

А вот опасения Макрона насчет того, что Турция начнет строить козни перед выборами во Франции, сильно преувеличены, считает кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Станислав Хатунцев. Турецких мигрантов, через которых Анкара могла бы лоббировать свои политические пристрастия, в Париже практически нет, а, значит, нет и эффективных рычагов давления.

«Позиции Турции во Франции не особенно крепкие. Если бы речь шла о Германии, то это другое дело. Там очень много выходцев из Турции: турки и курды. Это миллионы людей электората. И Эрдоган, и турецкие министры приезжали в Европу. Там их встречала вся эта тусовка турецкого происхождения. Он там популярен, они прислушиваются к голосу из Анкары. Во Франции этого ничего нет», — заявил Хатунцев в беседе с «Политикой Сегодня».

Собеседник издания усомнился в том, что Макрон действительно желает вести диалог с восточным партнером. В противном случае политик не стал бы подозревать Эрдогана в потенциальном вмешательстве в избирательную кампанию.

«Просто Франция не хочет связываться с Турцией. Турция при Эрдогане позиционирует себя как самостоятельный игрок, невзирая на НАТО, на США, тем более на ЕС и отдельных его членов. Очевидно, это Франции не нравится. Она пытается вести свою политику в Средиземноморском бассейне. Конкуренты в лице Турции ей не нужны. Это такая попытка Макрона морально подавить на публику, поиграть словами, уносимыми ветром. Что-то очень серьезное в этом усмотреть трудно», — полагает эксперт.

Впрочем, попытка Макрона напугать Турцию словами не сработает. По словам Хатунцева, на востоке «понимают только силу», а любую попытку со стороны иностранных политиков вести себя сдержанно и корректно воспринимают не иначе как слабость.

«Тут нужные конкретные и серьезные действия. На востоке понимают силу не продекларированную, а проявленную. Ударили по носу, пнули под зад, под колено, нос разбили, юшка потекла — эти наглые восточные существа понимают только это. Вежливость для них — слабость, отсюда все провокации. Здесь только четко и ясно — хук слева, хук справа. Тогда приходит осознание, они расшаркиваются в комплиментах и представляют себя лучшими друзьями», — заключил собеседник агентства.

В начале марта лидеры двух стран впервые нарушили полугодовое молчание и провели прямые переговоры. До этого момента Макрон и Эрдоган обменивались нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга. По словам турецкого президента, политики «провели очень хороший разговор», «обсудили двусторонние отношения» и «региональные и международные проблемы».

«Как два сильных союзника по НАТО мы можем внести значительный вклад в мир и стабильность на широком географическом пространстве — от Европы до Кавказа, Ближнего Востока и Африки», — сказал Эрдоган.

Подробности конфликта между главами Франции и Турции читайте в материале «Политики Сегодня».