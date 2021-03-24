Президент Турции сохранил лидерство в "Партии справедливости и развития"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на пост главы правящей "Партии справедливости и развития", следует из итогов голосования на седьмом всеобщем съезде ПСР в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на пост главы правящей "Партии справедливости и развития", следует из итогов голосования на седьмом всеобщем съезде ПСР в Анкаре.

Это уже не первый случай, когда Эрдоган сохраняет свое лидерство в партии. Осенью 2018 года он также был переизбран председателем ПСР.

Правящая партия была учреждена в 2001 году по инициативе Эрдогана и трех его сторонников. Поскольку действующее ранее турецкое законодательство запрещало президенту страны состоять в политических партиях, в период с 2014 по 2017 годы ПСР возглавляли Ахмет Давутоглу и Бинали Йылдырым.