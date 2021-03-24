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16:25   24 Марта 2021
Происшествия

Руководителя попавшей под лавину тургруппы задержали в Апатитах

Руководителя попавшей под лавину тургруппы задержали в Апатитах

Правоохранители задержали руководителя туристической группы, оказавшейся под снежной лавиной в Мурманской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Задержание проходило в Апатитах, куда минувшим вечером были доставлены все эвакуированные туристы. Проводятся следственные действия.

Несколько дней назад группа туристов из 16 человек зарегистрировалась на маршрут в Хибинах. Вечером от них поступило сообщение, что они попали под лавину. Снежная масса накрыла трех детей, двух удалось спасти. Погибла девочка 2008 года рождения.

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#туристы #мурманская область #лавина

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