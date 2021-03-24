16:25 24 Марта 2021Происшествия
Руководителя попавшей под лавину тургруппы задержали в Апатитах
Правоохранители задержали руководителя туристической группы, оказавшейся под снежной лавиной в Мурманской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Правоохранители задержали руководителя туристической группы, оказавшейся под снежной лавиной в Мурманской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Задержание проходило в Апатитах, куда минувшим вечером были доставлены все эвакуированные туристы. Проводятся следственные действия.
Несколько дней назад группа туристов из 16 человек зарегистрировалась на маршрут в Хибинах. Вечером от них поступило сообщение, что они попали под лавину. Снежная масса накрыла трех детей, двух удалось спасти. Погибла девочка 2008 года рождения.