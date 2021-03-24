Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:10   24 Марта 2021
Происшествия

Мэр Майкопа стал фигурантом уголовного дела

Мэр Майкопа стал фигурантом уголовного дела

Главу Майкопа Андрея Гетманова задержали на рабочем месте в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Подробности пока не сообщаются.

Андрей Гетманов был избран главой Майкопа в феврале 2018 года. Ранее он работал на космодроме "Байконур", после чего стал депутатом Государственного совета Адыгеи.

За несколько недель до этого в Москве задержали бывшего мэра Котласа, подозреваемого в превышении должностных полномочий и получении взяток в крупном и особо крупном размере. Следствие рассматривает четыре эпизода преступления, сообщал ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#уголовное дело #майкоп #Андрей Гетманов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров