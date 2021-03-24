16:10 24 Марта 2021Происшествия
Мэр Майкопа стал фигурантом уголовного дела
Главу Майкопа Андрея Гетманова задержали на рабочем месте в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.
Главу Майкопа Андрея Гетманова задержали на рабочем месте в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.
В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Подробности пока не сообщаются.
Андрей Гетманов был избран главой Майкопа в феврале 2018 года. Ранее он работал на космодроме "Байконур", после чего стал депутатом Государственного совета Адыгеи.
За несколько недель до этого в Москве задержали бывшего мэра Котласа, подозреваемого в превышении должностных полномочий и получении взяток в крупном и особо крупном размере. Следствие рассматривает четыре эпизода преступления, сообщал ФАН.