Мэр Майкопа стал фигурантом уголовного дела

Главу Майкопа Андрея Гетманова задержали на рабочем месте в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.

Главу Майкопа Андрея Гетманова задержали на рабочем месте в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Подробности пока не сообщаются.

Андрей Гетманов был избран главой Майкопа в феврале 2018 года. Ранее он работал на космодроме "Байконур", после чего стал депутатом Государственного совета Адыгеи.

За несколько недель до этого в Москве задержали бывшего мэра Котласа, подозреваемого в превышении должностных полномочий и получении взяток в крупном и особо крупном размере. Следствие рассматривает четыре эпизода преступления, сообщал ФАН.