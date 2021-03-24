Глава Совета Федерации спрогнозировала дату снятия ограничений в России

Ограничения, введенные в период пандемии коронавирусной инфекции, могут быть сняты уже в этом году. Все зависит от результатов вакцинационной кампании.

Ограничения, введенные в период пандемии коронавирусной инфекции, могут быть сняты уже в этом году. Все зависит от результатов вакцинационной кампании.

Коллективный иммунитет к коронавирусу у населения России должен сформироваться к осени, что позволит снять ранее введенные ограничения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни", — сообщила она журналистам.

Будут сняты ограничения или нет зависит от результатов вакцинационной кампании, проводимой российским правительством. Председатель Совфеда подчеркнула, что прививку можно сделать практически всем, за редкими медицинскими исключениями.

Ранее вакциной от коронавируса привился президент России Владимир Путин, сообщает сайт 360tv.ru. Глава государства чувствует себя хорошо и продолжает работу в обычном режиме.