Мать и сын сбежали от агрессивного главы семейства через окно в Москве

Москвичка выпрыгнула из окна, спасаясь от пьяного мужа. Ребенку пришлось спускаться по водосточной трубе.

Москвичка выпрыгнула из окна, спасаясь от пьяного мужа. Ребенку пришлось спускаться по водосточной трубе.

Мужчина угрожал своей супруге и 14-летнему сыну в квартире дома в 1-м Кирпичном переулке. Боясь за свою жизнь, женщина выпрыгнула из окна на втором этаже. Тем временем подросток слез по водосточной трубе. Женщине понадобилась медпомощь, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Правоохранители организовали проверку по факту инцидента. Прокуроры оценят работу уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также исполнение отцом своих обязательств по воспитанию ребенка.