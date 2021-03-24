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15:59   24 Марта 2021
Происшествия

Мать и сын сбежали от агрессивного главы семейства через окно в Москве

Мать и сын сбежали от агрессивного главы семейства через окно в Москве

Москвичка выпрыгнула из окна, спасаясь от пьяного мужа. Ребенку пришлось спускаться по водосточной трубе.

Мужчина угрожал своей супруге и 14-летнему сыну в квартире дома в 1-м Кирпичном переулке. Боясь за свою жизнь, женщина выпрыгнула из окна на втором этаже. Тем временем подросток слез по водосточной трубе. Женщине понадобилась медпомощь, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Правоохранители организовали проверку по факту инцидента. Прокуроры оценят работу уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также исполнение отцом своих обязательств по воспитанию ребенка.

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