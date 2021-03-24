Новый мэр Перми Демкин избавит город от пробок и удержит молодежь

Градоначальник знает, что пермяки требуют перемен, но обещает менять облик столицы Прикамья постепенно.

Плотное общение с жителями и создание комфортной городской среды — такие приоритеты своей будущей работы обозначил назначенный 23 марта глава Перми Алексей Демкин. Как заверили «Политику Сегодня» в городской администрации, мэр планирует изменить промышленный облик краевой столицы, чтобы притягивать инвестиции и туристов.

«Озеленение города, создание системы мониторинга качества воздуха, обустройство общественных пространств в долинах рек Егошиха и Данилиха. Будем развивать зеленую мобильность, вело- и пешеходные дорожки, создавать условия для развития электротранспорта», — сообщил мэр Перми.

Жители крупнейшего промышленного центра Урала многие годы жалуются на чрезмерную загруженность главных дорог — в часы пик в центре города ежедневно образуются большие пробки. Демкин заверил, что уже придумал, как решить эту проблему.

«Строительство нового участка улицы Крисанова и расширение улицы Плеханова позволит связать Ленинский, Дзержинский и Индустриальный районы и ликвидировать или существенно уменьшить пробки на этом направлении», – пообещал глава города.

Градоначальник отметил, с одной стороны городу срочно требуются перемены, чтобы оставаться удобным для жителей, но в то же время к непрерывным преобразованиям пермяки еще не готовы. Чтобы избежать шквала критики земляков в сторону администрации, нужно сделать так, чтобы «новое и старое сосуществовали, дополняя друг друга», считает Алексей Демкин.

«В своей работе я буду опираться на взаимодействие с городским сообществом и депутатами гордумы. Жители города должны определять повестку его развития. Нужно сделать так, чтобы дети учились в наших школах, вузах и в дальнейшем находили себя в Перми», – отметил спикер.

Среди ближайших планов новый мэр выделил и культурное развитие столицы Прикамья. В нее входят масштабные реконструкции Дворца Молодежи и сцены Театра юного зрителя. А также преображение городской эспланады — ее хотят сделать центром притяжения в Перми, который по популярности уступит разве что набережной со знаменитым арт-объектом «Счастье не за горами».

Торжественная церемония принесения присяги новым мэром состоится 30 марта. Напомним, в ряды управленцев администрацией Перми Алексей Демкин вступил осенью 2020 года. Сначала он был замом действующего тогда градоначальника Дмитрия Самойлова, а в декабре стал временно исполняющим обязанности главы города.