Генсек НАТО заявил о "ракетной угрозе" со стороны России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран — членов Североатлантического альянса снова заговорил о "российской угрозе".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран — членов Североатлантического альянса снова заговорил о "российской угрозе".

Столтенберг заявил, что в НАТО сложился консенсус относительно растущей "ракетной угрозы" со стороны России. Он сообщил, что союзники по Альянсу согласны с тем, что необходимо укреплять свою оборону, чтобы парировать эту угрозу.

Российское руководство регулярно подчеркивало, что Россия никому не угрожает, а ее военная доктрина носит исключительно оборонительный характер. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что в НАТО прекрасно знают, что Россия не собирается ни на кого нападать, но используют миф о "российской угрозе", чтобы увеличить число войск и военной техники у границ нашей страны.