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15:24   24 Марта 2021
Политика

"Левые" потребовали от Меркель вынести вопрос о доверии правительству

"Левые" потребовали от Меркель вынести вопрос о доверии правительству

Глава парламентской фракции "Левых" обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с предложением вынести вопрос о доверии правительству на обсуждение в парламент.

Ранее Ангела Меркель оценила возможность закупок российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

По ее словам, для этого необходимо прийти к общему соглашению на уровне Европейского союза. При этом политик отметила, что ЕС должен использовать любой препарат, если он пройдет соответствующую проверку.

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#меркель #германия #"Левые"

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