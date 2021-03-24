Больше всего денег на производство оружия и техники потратили нацисты, но на грани кризиса оказалась совсем другая страна.

После окончания Второй мировой войны в 1945 году специалисты из ООН подсчитали, что в общей сложности все страны мира потратили на вооруженные конфликты первой половины XX века около пяти триллионов долларов. Четыре из них ушли на обеспечение армий.

Эксперты портала «Русская семерка» сообщают, что с 1939 по 1945 годы страны-участницы задействовали в боевых действиях 110 миллионов человек. Каждый второй погиб на поле боя или пропал без вести.

За Вторую мировую войну Советский союз потратил около 128 миллиардов долларов США (по курсу тех лет, чуть больше 5 рублей за доллар). Эта сумма складывается из расходов на покупку вооружения, восстановление жилого фонда и инфраструктуры после войны, а также ведение боевых действий.

В 1944 году половина от всего годового национального дохода СССР уходила на расходы по обороне. Однако это не спасло страну от больших потерь: за годы вооруженного противостояния Советский союз потерял 32 тысячи предприятий и половину всех железнодорожных мостов. На производство вооружения Москва потратила примерно 93 миллиарда долларов. Этих денег хватило на 90 тысяч танков, 120 тысяч самолетов и 482 тысячи различных видов оружия.

Третий рейх вместе с Японией потратили на Вторую мировой войну куда больше, чем СССР. Обеим странам многолетние боевые действия обошлись в 422 миллиарда долларов. Оружия немцы покупали тоже намного больше, чем Советы: всего на эту статью расходов страна отвела 212 336 миллиардов долларов. Нацистская Германия в годы войны произвела 104 тысячи самолетов и 65 тысяч танков, а от национального дохода власти жертвовали больше, чем половину (68%).

В США ситуация во время Второй мировой была абсолютно противоположной. Страна не просто отделалась легкими финансовыми потерями (всего 1,3 миллиарда долларов за всю войну), но и смогла заработать на поставках вооружения и техники. В 1939–1945 годах уровень внешней торговли Америки увеличился примерно в четыре раза, а 44% от национального дохода американцы тратили на боевые действия.

У Великобритании за годы войны госдолг вырос в три раза. Страна с трудом справилась с неподъемными для нее расходами. Соединенное королевство расплачивалось с долгами за поставку оружия вплоть до 2006 года. Из-за кризиса на Альбионе даже ввели систему продуктовых карточек, от которых удалось отойти лишь через 10 лет после окончания Второй мировой войны.