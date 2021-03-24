15:13 24 Марта 2021Происшествия
Подозреваемых в похищении и убийстве депутата гордумы Беслана задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в похищении и убийстве депутата гордумы Беслана Тамерлана Торчинова, передает СУ СКР по региону.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в похищении и убийстве депутата гордумы Беслана Тамерлана Торчинова, передает СУ СКР по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным следствия, Торчинова нашли мертвым в Беслане. Двумя днями ранее чиновник пропал во время прогулки на местном ипподроме, передает сайт 360tv.ru.
Кроме того, правоохранители обнаружили следы борьбы и крови в его автомобиле. Торчинов ранее занимал должность директора аэропорта Владикавказ. По данным СМИ, он был очень уважаемым человеком.