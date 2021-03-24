ГД в первом чтении приняла закон о квоте на социальную рекламу в интернете

Согласно инициативе, социальная реклама в интернете будет составлять до 5% площадей или времени.

Госдума приняла законопроект о квоте на социальную рекламу в интернете в первом чтении. Изменения коснутся закона «О рекламе», согласно которым социальная реклама должна будет составлять до 5% площадей или времени.

Цель закона — создание системы мониторинга и единого оператора размещения. В их функции будет входить получение прогнозных значений объемов рекламы от площадок, которые ее распространяют, и размещение социального контента в рамках пятипроцентной доли.

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн напомнил, что такая мера формально уже существует и для интернет-компаний. На практике же, норма о квоте на соцрекламу действует только для ТВ и уличных билбордов.

«Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете», — объяснил депутат.

На первом этапе, по словам Хинштейна, законопроект затронет сервисы с крупнейшими системами рекламы: «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.