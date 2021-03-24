Индийские таможенники поймали контрабандистов из-за "подозрительных причесок"

Индийцы хотели пронести через таможню золото и деньги под париками. Бдительные стражи порядка обратили внимание на "подозрительные прически" сограждан и уличили их в преступлении.

Индийцы хотели пронести через таможню золото и деньги под париками. Бдительные стражи порядка обратили внимание на "подозрительные прически" сограждан и уличили их в преступлении.

Граждане Индии попытались пронести через таможню в аэропорту партию золотой пасты и деньги. Контрабанда была бы самой обычной и заурядной, если бы не способ ее транспортировки. Дело в том, что двое мужчин положили "уголовный" груз под парики. Разоблачить горе-контрабандистов помогли зоркие и наблюдательные пограничники, сообщает Mirror.

Внимание сотрудников таможни в международном аэропорту Ченнаи привлекли "подозрительные прически" двух индийцев, которые уже пытались покинуть здание воздушной гавани. Стражи порядка остановили соотечественников и досмотрели их. Волосы на головах задержанных оказались фальшивыми, а после того, как таможенники откинули парики, они нашли под ними пакеты с мягкой золотой пастой и деньги.

Общее количество контрабандного товара и денежных средств составило 382 943 доллара в денежном эквиваленте. Только спрятанные под париками пакеты с золотой пастой весили 698 граммов. Мужчины спрятали золото в носках, а также в прямой кишке.

Задержанные не смогли никак прокомментировать обнаруженные у них драгоценности и деньги. Они стояли с покрасневшими лицами, когда офицеры таможни выкладывали товар на прилавок.

Преступников немедленно задержали прямо в аэропорту. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что за последние два дня у пассажиров, прибывающих из стран Персидского залива и вылетающих туда, было изъято в общей сложности 5,55 кг золота. За это время было арестовано шестеро контрабандистов, которые пытались провести "опасный" груз самыми разными способами.