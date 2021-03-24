Голландские СМИ рассказали, что Амстердам ведет с Москвой тайные переговоры по газу

Нидерланды, несмотря на заморозку торговых отношений с Россией после произошедшего летом 2014 года крушения малайзийского Boeing на Востоке Украины, в 2017 году предложили Москве тайные переговоры по газу.

Нидерланды, несмотря на заморозку торговых отношений с Россией после произошедшего летом 2014 года крушения малайзийского Boeing на Востоке Украины, в 2017 году предложили Москве тайные переговоры по газу.

Об этом сообщает голландский информационный портал Follow The Money, отмечая также, что инициатива проведения переговоров исходила от голландского правительства, которое направило в Москву гендиректора МИД Нидерландов по внешэкономсвязям.

На проведенной в Москве встрече представитель Голландии, заместитель российского министра энергетики и его коллега из МЭР, как пишет издание, «вывели из трехлетней спячки» двустороннюю российско-голландскую Рабочую группу, после чего высшее руководство двух стран продолжило встречаться в ходе взаимных визитов и на конференциях.

«Министры (иностранных дел) Стеф Блок и (экономики и климатической политики) Эрик Вибес не сочли необходимым проинформировать Палату представителей в 2017 году о перезапуске Рабочей группы по энергетике», — особо подчеркивает автор материала.

При этом Рабочая группа продолжает действовать и в 2021 году – на весну у нее запланирована третья встреча за четыре года. Прямой газопровод из России в Германию «Северный поток – 2» является постоянной темой переговоров Рабочей группы. Нидерланды стали одной из немногих европейских стран, поддерживающих строительство газопровода, отмечается в статье.

В то же время встречи Рабочей группы не отражаются ни в парламентских отчетах, ни в реестрах документах различных голландских министерств. Доказательства того, что эти контакты имеют место содержатся лишь в отчетах Министерства энергетики РФ.

«Многие страны Центральной и Восточной Европы опасаются усиления доминирования России в газовой сфере после строительства «Северного потока – 2», а между тем такие страны, как Германия и Нидерланды, рассматривают проект как прекрасную возможность для обеспечения энергоснабжения и считают проект чисто коммерческим… Европа разделена по «Северному потоку – 2», и правительство Нидерландов встает на сторону России», — заключает автор.

Напомним, пассажирский Boeing «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, где к тому времени уже несколько месяцев продолжалась военная операция ВСУ против ополченцев Донбасса. Все находившиеся на борту 298 человек погибли, при этом большинство из 289 пассажиров были голландскими подданными.

Созданная Нидерландами Совместная следственная группа пытается бездоказательно возложить вину за трагедию на Россию и донецких ополченцев, закрывая при этом глаза на то, что именно Киев оставил открытым для гражданской авиации воздушное пространство над зоной боевых действий.