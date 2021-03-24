Предполагаемого виновника смертельного наезда на женщин в Москве задержали

Правоохранители задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на пересечении улицы Пулковская и Конаковского проезда.

Правоохранители задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на пересечении улицы Пулковская и Конаковского проезда.

Подозреваемого в наезде на пешеходов Хусена С. задержали на Ленинградском шоссе. Сейчас его везут в отделение полиции.

Минувшим вечером автомобиль марки Mercedes на большой скорости врезался в припаркованную машину и отлетел на тротуар, где сбил двух женщин. После этого водитель выбрался из салона и сбежал с места происшествия, бросив пострадавших. Очевидцы вызвали скорую помощь, женщин госпитализировали. Спустя некоторое время они скончались в больнице.